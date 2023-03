Ipotesi 4-2-3-1 con Shomurodov

Che squadra scenderà in campo domenica nel match salvezza contro la Salernitana? Tutte le ipotesi di formazione in casa Spezia guardano al 4-2-3-1, con Shomurodov, fresco di gol con la maglia del suo Uzbekistan, centravanti, spalleggiato da Gyasi, Maldini e Agudelo, con Verde pronto a entrare in corso d’opera. Ma non escluderemmo altre soluzioni, conterà anche la condizione al rientro da lunghi viaggi. La Salernitana di Sousa dal canto suo si presenterà col 3-4-2-1, Dia avrà alle sue spalle Kastanos e Candreva, una ’vecchia volpe’ di classe che ha già azzannato l’Aquilotto in passato. Davanti a un collettivo di tutto rispetto, che a nostro avviso non rispecchia per rendimento le decine di milioni spese dal capiente Iervolino, ci vorrà una partita di grande attenzione, in un match che mette in palio punti pesantissimi sulla strada verso la salvezza.

M.G.