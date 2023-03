Inzaghi vuole blindare il 2° posto Lautaro e Lukaku coppia d’attacco

"Sarà una partita difficile, contro una squadra che sta lottando per la salvezza e ha cambiato mister, occorrerà scendere in campo nel modo giusto, facendo cose essenziali". Così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi che, per l’occasione, avrà a disposizione l’intero organico con le sole eccezioni di Correa e Skriniar. Regolarmente convocato Di Marco. Una rosa di valore assoluto, "la più forte del campionato" come affermato da mister Semplici, che contro lo Spezia avrà motivazioni a mille per blindare il secondo posto e per festeggiare al meglio i 115 anni del club (per l’occasione i nerazzurri entreranno in campo con maglie celebrative).

L’allenatore dei meneghini riproporrà il sistema di gioco 3-5-2 con un moderato turn-over in vista della sfida di Champions League, in programma martedì, contro il Porto. Tra i pochi dubbi c’è il portiere con Onana (favorito) in ballottaggio con Handanovic. Il reparto difensivo dovrebbe essere composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia vi sarà Calhanoglu (anche se Brozovic scalpita per una maglia da titolare), affiancato dalle mezzali Barella e Mkhitaryan, mentre sui versanti esterni giocheranno Dumfries e Gosens. In attacco Lukaku (favorito su Dzeko) e Lautaro.

L’Inter occupa il secondo posto in classifica con cinquanta punti, frutto di sedici vittorie, due pareggi e sette sconfitte (contro la Lazio, il Milan, l’Udinese, la Roma, la Juventus, il Bologna e l’Empoli). Ben 46 le reti realizzate dai nerazzurri, quattordici delle quali ad opera di Martinez, 28 quelle subite. Un’attenzione particolare gli Aquilotti dovranno averla nei primi trenta minuti di gioco visto che in quel lasso temporale sono state ben 16 le reti realizzate dagli interisti. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno totalizzato 17 punti, con cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Fabio Bernardini