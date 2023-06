"Insieme in quest’ultima battaglia"

La carica dei quattromila tifosi, 4113 per l’esattezza. "Ora e sempre forza Spezia, insieme conquistiamo la vittoria". Animati da fede e speranza in quantità industriale, questa sera migliaia di tifosi bianchi gremiranno il ‘Mapei’ di Reggio Emilia per trascinare i bianchi alla vittoria: "Non un passo indietro, a testa alta, lottiamo uniti per l’impresa". La prima, grande battaglia i supporter bianchi l’hanno già vinta, di concerto allo Spezia e alla stessa politica locale, ottenendo di giocare il match salvezza in una città equidistante qual è Reggio Emilia, non certo Udine come la Lega aveva indicato in un primo momento scatenando le veementi e legittime proteste di un’intera comunità. Ora occorrerà vincere la sfida decisiva, quella che porta alla Serie A, esaltando cuore, orgoglio, passione, entusiasmo. La Curva Ferrovia si ‘trasferirà in toto nella curva Nord del ‘Mapei’: tutti esauriti i biglietti a disposizione degli spezzini con il colore bianco che dominerà la scena. Altri tifosi si sistemeranno in gradinata, vicini alla curva nord. Al Mapei cancelli aperti dalle 18. Quindici i pullman in viaggio: undici del gruppo Belini frizzanti (partenza ore 16,30 dal palazzetto dello sport), due del club ‘Cavatorti’ (ritrovo alle ore 16 al bar La Lory di via Buonviaggio per poi raggiungere il palazzetto dello sport), uno del club Alta Fedeltà (ritrovo alle ore 16,30 in piazzale Kennedy), uno dal gruppo Bullone (ore 16, palazzetto dello sport). I ragazzi della Curva Ferrovia partiranno, invece, con mezzi propri, come del resto farà il grosso della tifoseria visto la vicinanza con la città emiliana.

A riguardo occorrerà seguire le seguenti raccomandazioni: uscita A1 Reggio Emilia, seguire via Lincoln, via Morandi, via Green, via Gramsci, via Tegani con punto di arrivo piazzale Romano. Ovviamente sarà una partita vietata ai deboli di cuore, troppe le emozioni forte che i novanta minuti del Mapei riserveranno alle migliaia di spezzini presenti sugli spalti, ma anche a chi resterà in riva al Golfo incollato davanti alla televisione (il sindaco Peracchini ha dato l’ok ai locali pubblici di installare impianti video per trasmettere la partita). "Forza ragazzi, noi ci siamo, uniti con voi fino all’ultima battaglia", è il messaggio di carica che i tifosi stanno cercando di infondere a Nzola & C., nel segno di un amore infinito per i colori bianchi che tutti gli spezzini nutrono fin dalla nascita: "Non c’è stato un giorno della nostra vita in cui, almeno per un secondo, non abbiamo pensato allo Spezia. Lo Spezia per lo spezzino vero non è solo la quadra di calcio della propria città, ma qualcosa di molto di più, è dentro di noi, parte indissolubile del nostro dna". Non esclusa la presenza sugli spalti di qualche prestigioso ex aquilotto, in primis Sergio Borgo; assicurato il tifo a distanza di tanti ex giocatori che hanno vestito la maglia bianca, tra i quali quelli che nel 2007 festeggiarono a Verona la salvezza in Serie B.

Fabio Bernardini