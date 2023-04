Iniziata la prevendita per la sfida al ’Franchi’

Joao Moutinho sarà sottoposto a intervento chirurgico, la prossima settimana, a seguito dell’infrazione ossea al malleolo del piede sinistro riportata nella gara di Bologna dello scorso 27 gennaio. Nello specifico sarà effettuata la ricostruzione del retinacolo peroneale inferiore. Ai box anche il portiere Zovko (domenica in tribuna al ’Picco’ con le stampelle per un infortunio accusato in allenamento) e Reca.

Nulla di preoccupante per Gyasi, che durante la partita con la Salernitana aveva accusato un giramento di testa, così come per Nikolaou e Ekdal. Nelle fila della Fiorentina mancherà Amrabat squalificato. Ieri è poi iniziata la prevendita dei biglietti (20 euro) per il settore ospiti del ‘Franchi’ riservata ai solo i possessori di Eagle Card fino a domani alle ore 14. A seguire anche i non possessori di fidelity card potranno acquistare i tagliandi fino a venerdì.

Fabio Bernardini