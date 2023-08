Ingaggiati Bianchi e Santeramo

Nuovi acquisti da parte della Fezzanese che ingaggia due calciatori. Il primo è Alberto Bianchi, giovane difensore classe 2004, proveniente dal Sestri Levante dove ha vinto il girone A di serie D conquistando una storica promozione in serie C ma ha anche trascorsi alla Carrarese e nel settore giovanile dello Spezia. Bianchi è contento della sua nuova esperienza tra i fezzanoti e afferma: “Sono felice di essere approdato nella Fezzanese e per la fiducia che ho sentito fin da subito da parte della società. Darò sicuramente il massimo per me e per la squadra per cercare di centrare gli obiettivi societari". Il secondo è l’esperto difensore, classe 1995, Salvatore Santeramo proveniente dallo Scandicci ma con esperienze anche con le giovanili del Bari e con Lucchese, Nocerina, Cavese, Ancona, Montecatini, Ghivizzano ed altri. Il quale afferma – "Fin dal mio arrivo a Fezzano mi sono sentito molto bene, anche grazie alla fiducia che giornalmente mi trasmette la società. Società che ringrazio per questa bella opportunità che mi sta concedendo. Siamo una squadra molto giovane ma possiamo toglierci delle soddisfazioni a patto di giocare ogni domenica come fosse una finale. Personalmente darò tutto me stesso per cercare di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Forza verdi".

Gli ingaggi di Bianchi e Santeramo vanno ad unirsi agli altri nuovi arrivati grazie al fattivo lavoro del vice-presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano. A tal proposito il nuovo mister Cristiano Rolla ha parlato dopo una settimana di allenamenti. "Ho provato sensazioni positive – dice –. I ragazzi stanno svolgendo questa prima settimana con grande impegno e dedizione al lavoro. Reputo la prima settimana come la più difficile ed è per questo che io e il mio staff cerchiamo di tenere la mente dei giocatori più libera possibile improntando la loro attenzione solo sul lavoro giornaliero. I nuovi arrivati hanno delle guide importanti che da anni giocano per questa società. Con il tempo capiranno il valore ed il prestigio di indossare questa maglia e soprattutto per i più giovani l’opportunità che hanno davanti. Sono rimasto molto impressionato dall’umiltà di Mirko Bruccini, giocatore che sa bene cosa vuol dire fare il professionista. Mirko è un leader silenzioso come piace a me e che parla con i piedi. Sicuramente sarà una guida importante per tutti. Il nostro capitano Andrea Baudi ha scritto pagine importanti della storia della Fezzanese. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione e naturalmente se ci saranno delle opportunità le valuteremo insieme come abbiamo sempre fatto".

La prima uscita della Fezzanese si è tenuta ieri, sabato 5 agosto, alle 17.30 al ‘Ferdeghini’ in un’amichevole lo Spezia Primavera. Intanto in questi giorni lo storico presidente Arnaldo Stradini ha fatto una graditissima visita a sorpresa a Bottagna mentre la squadra teneva una seduta d’allenamento. Confermando l’attaccamento della famiglia Stradini alla maglia verde.

Paolo Gaeta