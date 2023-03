Incetta di medaglie d’oro per il team Adamo Virtus 1906

Incetta di medaglie d’oro da parte del team spezzino Adamo Virtus 1906 alla tappa lombarda del circuito Asi-Iaksa Italia-Wtka a Ceriano Laghetto in provincia di Monza e Brianza: ben 17 andando dalla categoria giovanissimi a quella cadetti e da quella senior ai veterani, fra le discipline “K1 style” e “kickboxe light”. Nell’occasione peraltro, il maestro Raffaele Adamo ha ricevuto la targa “Special Award” per meriti sportivi, dal sindaco locale Roberto Leone Crippa e il diploma di maestro di 4° livello di muhay-tai; come il tecnico Enrico Adamo il diploma di 2° dan di kickboxe. Venendo alla medaglia d’oro se la sono accaparrata gli atleti (che alla Spezia si allenano nelle palestre “Dimensione Fitness” e “ForMe Fitness Experience” e alla palestra comunale “Silvio Pellico”) virtussini… Nella K1 style: Mattia Faggioni, Andrea Arfanotti, Mattia Arfanotti, Christian Guerrazzi, Raffaele Matino e Andrea Corso. Nella Kickboxe: Giulia Grande, Mattia Arfanotti, Andrea Arganotti, Marco Grande, Antonio Leo, Damir Gogu, Christian Armento, Joseph Corso, Rafay Musso, Gaia Visconti, Gaia Aquilano, Valeria Sergi e Domenico Armento. Infine ringraziamenti della società a chi ne supporta l’attività: Esaid sas, Costruzioni Hodaj, ForMe Ssd, Costruzioni Andellini, OmaRacing srl, EcoParquet, Luis Moto, The Classic Barbershop, Gianardi Auto, Anteas Onlus e Alberto Gottardo.