Giornata amara la 21ª n Eccellenza per le nostre provinciali che perdono entrambe. La Forza e Coraggio con un netto 3-0 a Taggia ed il Canaletto Sepor con un pirotecnico 3-2 al ‘Piccardo’ di Genova Borzoli con la Sestrese. I graziotti pagano a caro prezzo le assenze di Giacomo Tonelli, Cuccolo, Manfroni e Pesalovo. Risultato comunque troppo pesante per le ‘furie rosse’ che hanno colpito un incrocio dei pali con Shqypi e un palo con Benassi. L’imprevista battuta d’arresto fa scivolare il team di Andrea Gatti al quarto posto. Il Canaletto Speor pur giocando una spettacolare e combattuta partita devono subire l’ennesima sconfitta, la quindicesima, di questa sfortunata stagione. Ko che aggrava così la situazione di classifica dei gialloblù spezzini. La prestazione però fa ben sperare in quanto l’equipe di Massimo Plicanti ha dimostrato di crederci sempre non mollando mai e perdendo soltanto nei minuti di recupero quando era in dieci per l’espulsione di Favazza. Non basta pertanto l’esordio del nuovo acquisto De Cillis, proveniente dal Rapallo, e la pregevole doppietta realizzata da Frolla.

P.G.