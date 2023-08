In campo a La Spezia: Primavera vince amichevole con Canaletto

Prosegue la preparazione della Primavera aquilotta di mister Beppe Vecchio, impegnata mercoledì scorso in un’interessante amichevole, al ‘Ferdeghini’, contro il Canaletto, formazione dilettantistica spezzina militante nel campionato di Promozione. Lo Spezia si è imposto per 2 a 0 con reti di Fontanarosa al 10’ e di Bracco al 40’. Queste le formazioni scese in campo.

SPEZIA: Plaia (46’ Mascardi), Attuoni (46’ Bertoncini), Raineri (46’ Cappelli), Benvenuto (46’ Ferretti), Ebano (46’ Garzia, 66’ Piazza), Loffredo (46’ Martera), Maurelli (46’ Monteverde), Vannucci (46’ Campana), Fontanarosa (46’ Tognoni), Bracco (46’ Sardi), Garibotto (46’ Piccioli);

CANALETTO: Ferdeghini, Lazzerini, Ferri, Piazza, Gambino, Campagni, Favazza, Paparcone, Maccarone, Marte, Natale. A disposizione: Mazzini, Ugolini, De Lucia, Menacho, Fiorini, Barbieri, Tattoli, Miserendino. Allenatore: Massimo Plicanti.

Fabio Bernardini