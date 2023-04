In 1500 sono pronti a partire La trasferta sarà ’monitorata’

Continua a buoni ritmi la vendita dei biglietti nel settore ospiti del ‘Ferraris’ per Samp-Spezia: oltre settecento i tagliandi già staccati, si prevede che gli spezzini saranno almeno 1500.

Sul fronte tifoseria, ieri l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha deliberato che "nel rilevare le condotte intemperanti tenute dai tifosi della Lazio e dello Spezia, l’Osservatorio attiverà il costante monitoraggio delle predette tifoserie per i prossimi incontri, al fine di considerare, in caso di reiterazione, la possibilità di proporre al Casms l’adozione di misure di rigore". Il che significa possibile divieto alle trasferte nel caso di altri incidenti, tenendo altresì presente che il ‘Picco’ è diffidato.

Dal punto di vista tecnico mister Semplici dovrà, gioco forza, rimodellare il suo Spezia sabato sera dovendo rinunciare ai ‘pezzi da novanta’ Holm, Ampadu e Zurkowski. Un match che le Aquile saranno obbligate a vincere per alimentare l’obiettivo della salvezza, pur al cospetto di una Samp all’ultima spiaggia, stante la classifica che la vede all’ultimo posto in classifica. La vera differenza tra le due squadre, numeri alla mano, risiede nella maggior prolificità offensiva degli Aquilotti, nella fattispecie di Nzola che di reti ne ha realizzate tredici delle venticinque totali concretizzate dai bianchi. I genovesi, in tal senso, hanno il peggior attacco del campionato con soli 19 gol fatti. Più o meno similare il ruolino di marcia difensivo, con ben 48 gol subiti dallo Spezia e 51 dalla Samp.

Fabio Bernardini