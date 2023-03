In 1000 sugli spalti del Mapei Stadium

Oltre mille tifosi aquilotti al seguito dello Spezia a Reggio Emilia con pullman (tre del gruppo Belini frizzanti, uno del gruppo Bullone) e moltissimi mezzi privati visto la vicinanza della trasferta,cui si uniranno i tanti supporter bianchi residenti in Emilia Romagna. In vista delle ultime cinque partite casalinghe contro Salernitana, Lazio, Monza, Milan e Torino, lo Spezia ha varato il ‘Family Pack’, un mini abbonamento per le curve del costo di 73 euro intero (invece di 95) più 43 euro under 14 (invece di 57). Per usufruire della promozione occorrerà acquistare, entro il 27 marzo, un abbonamento intero e uno under 14.