Impresa del Marolacquasanta Matteo Paparcone gol partita

VALLESCRIVIA: Roveri, Bricchi J. (60’ Liguori), Bricchi F. (60’ Mosca), Balbi, Watara, Filippone (85’ Durand), Mazzolini (60’ Matranga), Leto, Morando, Fassone, Njie (46’ Cardini). A disp. Boccardo, Tavella, Monti, Stoica. All. Cannistrà.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Gigante, Porqueddu, Castagnaro, D’Imporzano, Eminente, Paparcone M., Di Muri (75’ Guano), Quattromani, Vargas (86’ Tregrosso). A disp. Ancorati, Beltrano, Martinez Garcia, Paparcone A., Ricciardi, Pulciani. All. Tonelli.

Arbitro: Savino (assistenti Santina Delfino e Laconi) di Genova.

Marcatore: 57’ Paparcone M.

RONCO SCRIVIA – Impresa del Marolacquasanta che vince 1-0 sul campo del Vallescrivia, terza forza del girone B di Promozione. Sono tre punti importantissimi in chiave salvezza per i marolini in quanto gli consentono, ad una sola giornata dalla fine della regular season, di salire al quart’ultimo posto scavalcando di una lunghezza il Cadimare bloccato sull’1-1 al ‘Pieroni’ della Pieve dal Marassi. Grande la prova dei rossoverdi di Marco Tonelli soprattutto sul piano difensivo che hanno concesso veramente poco ad una delle squadre più forti del girone. In avvio al 5’ Mazzolini calcia di poco alto. Al 10’ Porqueddu impegna Roveri. Al 52’ è bravo Pietra a parare il tiro di Leto deviato da D’Imporzano. Al 54’ Quattromani su punizione calcia di poco alto. Al 57’ il gol partita di Matteo Paparcone con un tiro dal limite. Inultile il forcing finale genovese che riesce a rendrsi pericoloso solo al 90’ ma Pietra riesce a salvare il risultato su tiro di Morando.

P.G.