Il Trissino si scatena e il Sarzana Gamma chiude al quinto posto

TRISSINO

9

SARZANA GAMMA

3

TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Schiavo, Joao Pinto, Galbas, Mendez, Ipinazar, Gavioli, Bovo. All. Alessandro Bertolucci.

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Garcia Bielsa, Festa, Facundo Ortiz, Bruno Alonso, Ponti, Bianchi. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Andrea Davoli di Modena.

Marcatori: 1° tempo: 50’’ Ipinazar, 2’57’’, 21’16’’ Galbas, 10’18’’ Cocco, 12’45’’ Mendez, 23’26’’ Borsi. 2°tempo: 1’38’’ Festa, 7’53’’ Facundo Ortiz, 8’36’’ Malagoli, 14’41’’ Mendez, 17’ rig Cocco, 19’35’’ Joao Pinto.

TRISSINO - Una sonora sconfitta e il terzo posto in classifica che in una giornata si trasforma nella quinta posizione. Si chiude con un velo di amarezza la stagione regolare dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato di serie A1 che fino alla trasferta veneta si stava caratterizzando come la seconda migliore annata in assoluto da quanto i rossoneri militano nella massima serie. Ma sulla pista della formazione più forte in Italia e candidata a esserlo anche in Europa i rossoneri hanno rimediato la sconfitta per 9 a 3. La gara è stata praticamente segnata già nel primo tempo chiuso sotto 5 a 1. I gol del Sarzana sono di Borsi (nella foto), Festa e Ortiz. Ai play off scudetto i ragazzi di Paolo De Rinaldis affronteranno dunque il Grosseto iniziando mercoledì 26 al Vecchio Mercato.

Altri risultati: Valdagno-Viareggio 3-3, Monza-Montebello 3-4, Grosseto-Follonica 5-5, Bassano-Vercelli 2-3, Amatori Lodi-Sandrigo 5-2, Forte dei Marmi-Montecchio 8-3.

Classifica: Trissino 65 punti, Amatori Lodi 51, Forte dei Marmi 48, Grosseto, Hockey Sarzana 46, Follonica 45, Bassano, Vercelli 41, Valdagno 32, Monza 28, Sandrigo 23, Viareggio 19, Montebello 17, Montecchio 12. Massimo Merluzzi