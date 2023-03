Il Termo mantiene il comando nel campionato di biliardo Uisp Sarzana va all’inseguimento

Tiene duro il Termo A nella Serie A di biliardo Uisp. Serie A. Sarzana A-Riccò A 3-1, Campetto A-Jolly B 4-0, Valdellora A-Goriziana 4-0, Pianta A-Termo B 2-2, Termo A-Centrale A 3-1, Lizza A-Maxim A 2-2, Maxim B-Termo C 2-2. Classifica: Termo A 59; Sarzana A 58; Campetto A 53; Termo B 50; Valdellora A 46; Centrale A e Jolly B 40; Termo C 39; Lizza A 36; Pianta A 35; Maxim A 31; Maxim B 28; Goriziana 25; Riccò A 20. Serie B. Maxim C-Campetto B 0-4, Riccò B-Valdellora B 1-3, Jolly A-Pianta B 1-3, Pitelli A-S.Stefano B 3-1, S. Stefano A-Lizza C 4-0, Centrale B-Follo 2-2, Lizza B-O’Scaineto 1-3. Classifica: Sarzana B e Riccò B 53; Follo 52; Campetto B 50; Pitelli A 49; S.Stefano A 46; Valdellora B 45; O’Scaineto 44, CentraleB 43; Jolly A 42; Lizza B 34; Lizza C 29; S.Stefano B 28; Maxim C 27; Pianta B 19.