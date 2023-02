Il successo sui cugini del Termo A, permette al Termo B di mantenere lo stesso distacco di tre punti dalla leader Sarzana A, dopo la quarta di ritorno della Serie A nel campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Intanto in Serie B guida sempre il Riccò B, ma rallenta il Follo, mentre in Serie C viaggia indisturbato il Centrale C.

Serie A

Pianta A-Sarzana A 1-3, Centrale A-Goriziana 3-1, Campetto A-Lizza A 2-2, Termo C-Riccò A 3-1, Jolly B-Maxim B 4-0, Maxim A-Valdellora A 1-3, Termo B-Termo A 1-3. Classifica: Sarzana A punti 51; Termo A 48; Campetto A 43; Termo B 42; Termo C e Valdellora A 37; Lizza A, Centrale A e Jolly B 33; Pianta A 30; Maxim A 27; Maxim B 23; Goriziana 22; Riccò A 17.

Serie B

Pitelli-Maxim C 3-1, Lizza C-Pianta B 4-0, Riccò B-Centrale B 3-1, Sarzana B-Campetto B 4-0, Valdellora B-Lizza B 3-1, O’Scaineto-Jolly A 3-1, Follo-Santo Stefano Magra A 2-2. Ha riposato: Santo Stefano Magra B.

Classifica: Riccò B punti 48; Sarzana B 47; Follo 46; Pitelli A 43; Santo Stefano Magra A 41; Campetto B 40; Valdellora B e O’Scaineto 38; Jolly A 37; Centrale B 35; Lizza B 30; Lizza C 26; Santo Stefano Magra B 25; Maxim C 23; Pianta B 13.

Serie C

Maxim D-Valdellora C 2-2, Pitelli B-Centrale C 1-3, Jolly C-Santo Stefano Magra C 3-1, Riccò-Termo D 1-3. Classifica: Centrale C punti 47; Maxim D e Jolly C 41; Valdellora 39; Termo D 32; Santo Stefano Magra C 30, Pitelli B e Riccò C 29.

Marco Magi