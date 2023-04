Il tema della giornata

Inutile girarci intorno, uno dei grandi temi di domenica sarà il ritorno di Giulio Maggiore nel suo stadio, dove è nato, cresciuto e ha disputato una buona metà delle sue 188 presenze in maglia bianca, dove ha festeggiato la storica promozione in serie A e le due salvezze, la seconda con la fascia di capitano, il più giovane di tutta la massima serie. Il passaggio alla Salernitana avrebbe dovuto essere per lui uno step importante, con un contratto che lo sistemava per le prossime vite. La stagione era partita al meglio: appena arrivato a Salerno, Nicola lo schiera subito titolare a Udine (0-0), poi nel 4-0 alla Sampdoria, nella vittoria a Bologna (1-0), nel pari con l’Empoli e in quel contestatissimo 2-2 a Torino con la Juve col gol annullato ai bianconeri per una svista del Var. Poi arriva la sconfitta in casa con il Lecce (1-2) e soprattutto il cappotto in casa del Sassuolo che gli costa il cambio all’intervallo per il più difensivo Radovanovic, che però non impedì l’imbarcata. La malasorte si affaccia il 9 ottobre a Verona, con un infortunio al flessore della coscia destra che lo costringe ad uscire dopo pochissimi minuti e gli fa saltare le tre partite successive. Rientra prima della sosta lunga, ma nel ritiro in Turchia a dicembre arriva la seconda bastonata della sfortuna, nell’amichevole contro il Fenerbahce. Stavolta il responso è più severo: lesione al quadricipite della gamba sinistra. Perde tutto gennaio e febbraio, rivede il campo all’Arechi soltanto il 26 febbraio negli ultimi 25’ contro il Monza. Gioca la ripresa al Ferraris contro la Sampdoria, ma le ultime due partite le vede dalla panchina. Scalpita, come è giusto, per tornare in campo domani, vedremo se Paulo Sousa lo accontenterà.

Mirco Giorgi