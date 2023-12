Il Sarzana rialza la testa a spese del Monza

MONZA

2

HOCKEY SARZANA

4

Monza: Fogaro, Gariboldi, Bielsa Bohemi, Galimberti, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli, Borgonovo. All. Colamaria.

HOCKEY SARZANA: Corona, Festa, Garcia Bielsa, Illuzzi, Borsi, Ortiz, Olmos, Tognacca, De Rinaldis F., Vené. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Franco Ferrari e Edoardo d’Alessandro di Viareggio.

Marcatori: 1°tempo 1’37’’ Petrocchi, 7’52’’ Ortiz, 11’47’’ 21’33’’ Olmos. 2° tempo 4’43’’ Galimberti, 19’19’’ Olmos.

MONZA - Sulla pista di Monza l’Hockey Sarzana Gamma Innovation riprende a correre. Dopo quattro turni non brillanti i rossoneri sono tornati al successo nel campionato di serie A1 andando a vincere in Brianza con il punteggio di 4 a 2. Autentico mattatore della serata l’argentino Joaquin Olmos che ha messo a segno una tripletta. La vittoria oltre a far ripartire con fiducia la squadra mette già un punto fermo alla stagione. A due turni dalla conclusione del girone di andata infatti l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha conquistato aritmeticamente la qualificazione alla final eigth di Coppa Italia alla quale accedono appunto le prime otto formazioni in classifica alla fine del girone di andata. Nelle prossime gare dunque per i sarzanesi sarà importante migliorare la posizione per avere la chance di disputare un turno casalingo nella Coppa. La serata a Monza non era iniziata benissimo per i sarzanesi che hanno incassato il vantaggio firmato da Petrocchi. Al minuto 8 i rossoneri si sono sbloccati raggiungendo il pareggio con Ortiz e poi prendendo il largo con l’altro argentino Olmos autore delle due reti che hanno chiuso 3 a 1 il primo tempo. Nella ripresa l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è sembrata in controllo del match sfiorando la quarta rete ma con una girata in mezzo a due avversari Galimberti ha segnato il 2 a 3 riaprendo la contesa. Ma ci ha pensato ancora Olmos con una precisa conclusione in diagonale a riportare la calma e consentire ai rossoneri di gestire agevolmente il finale di partita.

m.m.