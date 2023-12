Il Sarzana ospita stasera il Breganze: "Avversario da non sottovalutare"

Un fine anno in pista per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Due partite di campionato di serie A1 per chiudere il girone di andata e la trasferta di sabato in coppa Europa in Spagna tengono acceso il motore dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. La vittoria di sabato a Monza ha fatto bene al morale e alla classifica dei rossoneri che intanto hanno messo al sicuro la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia che spetta alle prime otto classificate al termine del girone di andata. Ma le due partite che restano, a partire da stasera contro il Breganze, dovranno servire ai sarzanesi per fare bottino pieno e sperare di raggiungere una posizione migliore dell’attuale sesto posto giocando così in casa il primo turno di coppa Italia. Questa sera nel turno infrasettimanale arriva il Breganze che nell’ultimo turno ha messo al tappeto il Follonica, una delle grandi protagoniste del campionato. "Per questo – spiega il presidente Maurizio Corona – non bisogna guardare alla posizione di classifica dei veneti. I punti ottenuti non sono lo specchio del valore del gruppo. Per questo non possiamo assolutamente sottovalutare l’impegno e permetterci di sbagliare l’approccio alla gara".

La formazione rossonera di Paolo De Rinaldis è reduce dalla importantisima vittoria conquistata in Brianza contro il Monza con il punteggio di 4 a 2, una vittoria che ha ridato slancio e fiducia. "Quella di stasera - aggiunge l’allenatore Paolo De Rinaldis - è una partita che può segnare la definitiva svolta per farci prendere consapevolezza dei nostri mezzi e va affrontata nel modo giusto e con grande attenzione. Dobbiamo prendere spunto dalla buona gara giocata a Monza per cercare di proseguire e di ripartire alla grande e continuare nella nostra crescita. Abbiamo tre appuntamenti in rapida successione che diranno molto sul nostro futuro. Vogliamo chiudere l’anno con una grande motivazione per poi ripartire forti delle nostre convinzioni". Si gioca al "Vecchio Mercato" alle 20.45 arbitrano Marco Rondina di Vercelli e Daniele Moretti di Follonica. Sabato trasferta in Spagna per il primo turno di Wse Cup ospiti del Pas Alcoi e mercoledì 20 ultima uscita del 2023 sulla pista del Vercelli.

m.m.