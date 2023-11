Il Sarzana in trasferta in casa dell’Ubroker

La Spagna è ormai alle spalle e la mente è già concentrata al campionato di serie A1. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna in pista questa sera per il primo recupero da disputare ospite dell’Ubroker Bassano. Una sfida che per i rossoneri può significare rientrare nell’alta classifica mentre i veneti, partiti con alte ambizioni, dovranno recuperare terreno visto il rendimento non ancora in linea con le aspettative e soprattutto con la qualità dell’organico a disposizione. Bisognerà valutare quanto stia pesando per i ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis la tre giorni in Spagna affrontata per tentare la conquista dell’ingresso in Champions League purtroppo sfumato con due sconfitte sulle tre gare disputate. Inoltre la pista di Bassano è tradizionalmente difficile per i colori rossoneri che hanno vinto l’ulima volta nel 2010, al primo anno in serie A1. Ma per la cabala in quell’occasione il tecnico era Paolo De Rinaldis. "Partita di difficoltà altissima - conferma il presidente sarzanese Maurizio Corona - perchè il Bassano nonostante l’assenza di capitan Scuccato è una formazione fortissima e costruita per disputare una stagione in alta classifica ed è sufficiente guardare i nomi della rosa. Sarà una gara complicata e di certo la loro attuale posizione di classifica non deve ingannarci". Si gioca alle 20.45 al PalaUbroker arbitrano Luca Molli di Viareggio e Alfonso Rago di Giovinazzo.