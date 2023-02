Il Sarzana Gamma ribalta il Cgc Viareggio Festa e Borsi a segno

CGC VIAREGGIO

1

SARZANA GAMMA

2

CGC VIAREGGIO: Gomez Tapia, Palla, Moyano, D’Anna, Raffaelli, Patricio Ipinazar, Rosi, Maldini, Falaschi, Torre. All. Biancucci.

SARZANA: Corona, Borsi, De Rinaldis, Perroni, Festa, Rispogliati, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Garcia Bielsa, Bianchi. All. De Rinaldis.

Arbitri: Galoppi e Moretti di Follonica.

Marcatori: 1° tempo 7’44’’ Ipinazar, 15’54’’ Festa. 2° tempo: 14’01’’ BorsI.

VIAREGGIO – Una prodezza del capitano Davide Borsi regala tre punti che catapultano il Sarzana Gamma Innovation al terzo posto solitario della serie A1. Una vittoria che ha dovuto tener conto della stanchezza della trasferta in Portogallo e non solo della carica del Cgc Viareggi. alla ricerca di punti preziosi. I versiliesi passano con il tiro diretto di Ipinazar ma l’altro ex Festa fissa il pario. Nella ripresa l’eurogol di Borsi è difeso dagli interventi di Corona e dalla traversa anche se nel finale ancora Festa avrebbe potuto portare a 3 il bottino. Ma va benissimo così. Altri risultati: Vercelli-Monza 5-5, Sandrigo-Montecchio 3-5, Bassano-Valdagno 0-2, Grosseto-Trissino 4-4, Lodi-Montebello 3-1, Follonica-F. dei Marmi (mercoledì).

Classifica: Trissino 53 punti, Lodi 42, Sarzana 40, Grosseto 39, Forte dei Marmi 36, Follonica 35, Bassano 34, Vercelli 32, Valdagno 25, Monza 22, Sandrigo 20, Cgc Viareggio, Montecchio 12, Montecchio 9, Montebello 8.

