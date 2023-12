Il Sarzana cerca il riscatto a Monza

E’ il momento di rimettersi in marcia. Dopo un solo punto conquistato in quattro partite l’Hockey Sarzana Gamma Innovation dovrà tentare stasera il ritorno a sorriso sulla pista di Monza. Ci sono ancora 4 partite per chiudere bene l’annata e pensare a un 2024 da disputare tra le protagoniste sia in Italia che nella versione europea. L’umore della truppa guidata dal tecnico Paolo De Rinaldis è sicuramente amareggiato ma non certo deluso, consapevole di poter riconquistare terreno e rimanere agganciati ala parte alta della classifica del campionato di serie A1. Il Monza a dispetto dei puni fino a oggi ottenuti è una squadra molto agguerrita che ha messo in difficoltà il Trissino fermandolo sul pareggio. In pista un insolito "duello": quello tutto argentino tra il monzese Francisco Bielsa e il cugino di Jeronimo Garcia dei sarzanesi. Si gioca alle 20.45 al PalaBiassono arbitrano Franco Ferrari e Edoardo D’Alessandro entrambi di Viareggio.