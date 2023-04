Il ritorno al ’Picco’ di Pessina e Ciurria, ex aquilotti rimasti nel cuore dei tifosi

Sulla strada dello Spezia due vecchi amici che per novanta minuti, venerdì sera, saranno rivali: il capitano del Monza Matteo Pessina e Patrick Ciurria. Il primo, scoperto a 16 anni nel Monza dall’ex ds aquilotto Gianluca Andrissi, ora osservatore dell’Inter, ha lasciato ricordi splendidi in riva al Golfo: 38 presenze in Serie B nel campionato 2017-18, due gol, tre assist e un legame speciale con il popolo bianco che gli valse la consegna di una targa da parte del gruppo Belini frizzanti. Quando lasciò lo Spezia, per fare rientro all’Atalanta, si accomiatò dal popolo spezzino con un messaggio speciale: "’Felice per come sono stato accolto dal club bianco, qui mi sono sentito in famiglia’". Nella scorsa stagione, al suo ritorno al ‘Picco’ con la maglia della Dea, non mancarono gli applausi per lui da parte dei tifosi bianchi, ricambiati con trasporto dal forte centrocampista brianzolo che salutò affidandosi a dedica speciale nel post partita: "È stato bello tornare alla Spezia, l’affetto che mi avete riservato fa capire quanto contino gli uomini prima che i calciatori. Grazie!". Peraltro gli appassionati dei colori bianchi, nel corso dei campionati europei nel 2021, sommersero di elogi e attestati di stima il brianzolo quando andò a segno nelle gare contro il Galles e l’Austria.

Ma venerdì sera scrosceranno applausi anche per Patrick Ciurria, per tutti ’il fante’, che lo Spezia prelevò dal Castellarano nel 2013, inserendolo in organico per tre stagioni consecutive in Serie B. In totale 32 le presenze con la maglia bianca, un gol spettacolare contro il Vicenza, due assist e un potenziale non completamente espresso, anche a seguito di un brutto infortunio, che portò il club bianco a cederlo a titolo definitivo nel 2017, dopo i prestiti al Sud Tirol e al Siena, al Pordenone.

Il suo percorso in riva al Golfo non passò, comunque, inosservato, al punto che in suo onore i tifosi coniarono uno striscione sempre presente al ‘Picco’: "Ciurria group". Per i supporter del club ‘Orgoglio spezzino’, legati da un rapporto di grande amicizia con Ciurria, non mancherà il saluto prima e dopo il match. Altro ex nelle fila del Monza è il tecnico Raffaele Palladino che proprio nello Spezia giocò l’ultimo scampolo della sua carriera, totalizzando nel campionato di Serie B 2018-19 sei presenze (giunse a gennaio, arruolato dal ds Andrissi) e un assist vincente a Maggiore nel derby contro l’Entella.

Fabio Bernardini