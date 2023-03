"Il pubblico ha dato la carica allo Spezia"

di Fabio Bernardini

Ad applaudire gli Aquilotti vittoriosi contro l’Inter, sugli spalti del ‘Picco’, vi era il grande ex giocatore dello Spezia Alessandro Andreini, classe 1974, 66 presenze e 22 gol con la maglia bianca nel biennio 97-99, in Serie C2: "Emozioni a non finire, Spezia merita la Serie A. E Semplici è un top".

Andreini, il successo delle Aquile contro l’Inter resterà nella storia, una vittoria da ‘Picco’?

"Ho rivissuto la passione della gente spezzina, uno stadio spettacolare e trascinante che ha avuto la voglia di andare oltre. Nel corso di tutta la gara ho provato emozioni forti, al triplice fischio ho esultato alla grande perché, al di là dell’attaccamento che ho per i simboli aquilotti, il trasporto della gente mi ha coinvolto. Il pubblico ha innestato una marcia in più agli Aquilotti, il popolo bianco, anche in Serie A, fa la differenza. Quando lo stadio è pieno si fa sentire, i tifosi sono a due passi dal terreno di gioco e il loro attaccamento si avverte in toto".

La squadra ha interpretato ottimamente il coraggio e il temperamento tipico degli spezzini.

"Gli Aquilotti sono usciti dal campo stremati, hanno lottato fino all’ultima stilla di sudore rispecchiando l’anima di Spezia. Ogni volta che vengo al ‘Picco’ vedo sempre partite gagliarde, ieri in particolare dove i bianchi hanno brillato per compattezza e voglia di lottare su ogni pallone".

Mister Semplici è stato determinante nel leggere la gara cambiando il sistema di gioco nella ripresa.

"Con il mister ho lavorato alla Spal, è un allenatore che legge benissimo le situazioni, affiancato da collaboratori bravissimi: uno staff di alto livello, con valori umani incredibili, in aggiunta alle competenze tecnico-tattiche. So che possono dare tanto, lo hanno dimostrato anche a Cagliari, hanno le carte in regola per dare una grande mano allo Spezia".

Il tecnico ha puntato molto sul gruppo.

"Semplici è un allenatore che cura molto questo aspetto. A fine partita sono rimasto in tribuna ad aspettare l’uscita della squadra, ho visto che ha richiamato tutti i giocatori e ha fatto il cerchio come ai tempi della Spal. Momenti che trasmettono forza, anche nelle difficoltà".

L’allenatore toscano sta già conquistando i tifosi.

"È un uomo che vive di emozioni forti, le ha coltivate a Ferrara, lo sta facendo a Spezia, città simili per calore delle tifoserie. Il suo modo di partecipare alla passione della gente è all’insegna dell’eleganza, della professionalità e della semplicità. Un ottimo trainer con valori".

Dragowski, Ampadu e Nzola hanno impressionato nel match contro l’Inter.

"Ampadu già contro la Roma, quando ha giocato a centrocampo, ha dato ottime indicazioni, Nzola mi ha impressionato, ha fatto reparto da solo, un giocatore forte fisicamente da Serie A a livelli medio-alti, Dragowski ha potenzialità".

Ed Esposito, che lei conosce bene per aver militato nella Spal?

"È un ragazzo con qualità, deve avere un po’ di continuità. Se non perderà la pazienza di lavorare potrà essere protagonista".

Macia e Melissano valori aggiunti?

"Senza dubbio. Macia è un professionista di livello importante, Melissano è stato mio compagno di squadra alla Pro Sesto, un ragazzo eccezionale, un professionista vecchio stampo che visiona i giocatori dal vivo e ha le qualità per fare calcio in Serie A".

Salvezza possibile per le Aquile?

"Sì per quello che hanno dimostrato contro l’Inter: determinazione, voglia di raggiungere il risultato a tutti i costi e ovviamente tecnica. Un grande in bocca al lupo a tutta la gente di Spezia perché si merita la Serie A, è giusto che realtà del genere vivano in questa categoria".