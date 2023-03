Il pilota di kart Alex Laghezza debutta a 13 anni nella Rok Cup

Ottima prova per il pilota di kart spezzino Alex Laghezza (nella foto) in occasione del primo round Rok Cup 2023 che si è svolto al Franciacorta Karting Track di Castrezzato in provincia di Brescia. Alex Laghezza si dimostra fra i più veloci sia in prova, che in gara. Partito in sesta posizione, grazie alla buona performance nelle prove ufficiali di qualificazione, in entrambe le manche di gara previste sfiora la vittoria, chiudendo tuttavia la giornata con un 17° posto in classifica (su 47 partecipanti) a causa di un incidente in cui viene coinvolto senza sua responsabilità. Alex Laghezza è nato nel luglio 2009 ed ha iniziato la sua attività a fine 2021. Al suo esordio nel 2022 ha vinto il Campionato TER (Toscana - Emilia Romagna) nella categoria Tag junior. Quest’anno ha in programma di partecipare alla Rok Cup 2023, campionato internazionale che registra la partecipazione di centinaia di piloti provenienti da tutto il mondo, ed alle più importanti gare di categoria, con l’obiettivo di disputare in ottobre il World Championship Italy in Franciacorta. Alex Laghezza si allena e gareggia con il team Kart Evolution.