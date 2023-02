Il pari in rimonta un’inversione di tendenza

Bastano così pochi giorni per cambiare una stagione? Prematuro dire di sì, ma il 2-2 dello Spezia a Udine rappresenta una bella inversione di tendenza in un momento in cui sembrava tutto perduto. Intanto è un pareggio in rimonta, conquistato da una squadra che dell’essere rimontata aveva fatto una sgradevole consuetudine. E’ un punto che sa di rabbia, di fame, con un tecnico che sin da subito ha saputo riaccendere la combattività in un gruppo spento. E’ un risultato che conferma la Nzola-dipendenza di questa squadra, con il centravanti spezzino che di questo passo può arrivare a una cifra personale importante. Proprio ora che Gotti non è più al suo posto è doveroso ribadirne il suo merito principale, l’aver restituito al calcio e alla vita (che in uno sportivo professionista coincidono) un talento che sembrava perso dietro i suoi demoni. Da vedere e rivedere mille volte la doppietta di Udine, che esalta la principale caratteristica del franco-angolano: il suo volare negli spazi aperti, colpevolmente lasciati dai friulani. Sottil negli spogliatoi non si dava pace, lui che è stato uno degli ultimi esempi di rocciosi stopper italiani in un calcio che non sa più difendere, ma anche lo Spezia ha di che lamentarsi sui gol presi: troppo facile il due contro due del primo, mentre sul secondo Pereyra non può calciare in piena area con i difensori a tre metri. I vari Pulici, Bettega, Pruzzo, Roberto Baggio e tanti altri rimpiangono di non essere giovani, perché in questa serie A farebbero valanghe di gol. Pur con le solite sbavature, la difesa a quattro ha dato un equilibrio migliore alla squadra e finalmente Semplici ha applicato una semplicissima regola di buonsenso: schierare la squadra in modo da esaltare le qualità dei singoli e non mettere il proprio ego (modulo) davanti alla squadra. Il 4-2-3-1, viste le assenze, non sarà forse il vestito definitivo, ma intanto ha prodotto molta più pericolosità nei 90’ di Udine che nelle ultime cinque o sei partite insieme: oltre ai gol, l’occasionissima di Bourabia, il bel contropiede sprecato da Nzola in appoggio, il salvataggio prodigioso di Becao su Nzola, la percussione di Agudelo su cui Gyasi non è arrivato per un pelo, altre situazioni sprecate spesso per la tendenza a portare troppo palla che si spera questo tecnico riuscirà a limitare, perché quando lo Spezia si propone lo fa anche bene. L’importante è dare fiducia, non flagellarsi nella paura e timonare con sicurezza: finalmente si è visto cambiare pelle più volte dal punto di vista tattico: con Shomurodov si è visto di nuovo il 3-5-2, ma con due punte vere e Gyasi preziosissimo quinto in un ripiegamento difensivo. Ne finale, con Caldara e Kovalenko in campo per Nzola e Bourabia, le vecchie e care barricate per evitare l’ennesima beffa in zona Cesarini e portare a casa un punto ideale in vista dello spareggio col Verona che vale un bel pezzo di stagione.

Mirco Giorgi