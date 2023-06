Il ’Memorial Fiondella’ ai Pulcini dello Spezia

È lo Spezia a conquistare la quarta edizione del Memorial Fiondella, organizzato da Fezzanese, Club Levante e Forza e Coraggio con il coordinamento del direttore generale del Levante, Vincenzo Flaminio, e del direttore sportivo Franco Farnocchia. La manifestazione, riservata ai Pulcini 2012 con le squadre professioniste sottoleva, si è svolta nei centri sportivi della Pianta 310 e di Montepertico. A spuntarla sono stati gli aquilotti che hanno preceduto nel girone finale l’Empoli e la Fiorentina. Ottimo quinto posto per il Levante, società promotrice, che nel girone delle seconde si è piazzato a pari merito con il Pisa. Le 9 squadre partecipanti sono state suddivise in 3 gironi, questi i risultati: Girone A: Fiorentina-Monteserra 4-3, Pisa-Monteserra 1-1, Fiorentina-Pisa 3-3. Classifica: Fiorentina 4, Pisa 2, Monteserra 1. Girone B: Parma-Empoli 3-3, Genoa-Empoli 0-3, Parma-Genoa 2-1. Classifica: Empoli e Parma 4, Genoa 0. Girone C: Spezia-Levante 3-1, Levante-Modena 3-2, Modena-Spezia 0-3. Classifica: Spezia 6, Levante 3, Modena 0.

Nel pomeriggio i gironi finali con i triangolari tra le prime (Liga), le seconde (Premier League) e le terze (Bundersliga). Questi i risultati: Liga: Fiorentina-Empoli 0-6, Fiorentina-Spezia 1-1, Empoli-Spezia 2-4. Classifica: Spezia 4, Empoli 3, Fiorentina 1. Premier League: Parma-Pisa 3-2, Pisa-Levante 1-1, Parma-Levante 3-2. Classifica: Parma 6, Levante e Pisa 1. Bundesliga: Monteserra-Modena 6-2, Monteserra-Genoa 1-1, Genoa-Modena 3-5. Classifica: Monteserra 4, Modena 3, Genoa 1. Alla fine la premiazione, alla presenza della famiglia di Massimiliano Fiondella, rappresentata dalla sorella Deborah, il fratello Francesco, la figlia Andrea e i nipoti Leo, Massimiliano e Giulia.

Marco Magi