Il Levanto torna alla vittoria con i gol di Righetti e Motto

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Contardi (83’ Nicora), Zoppi, Defilippi, Daniello, Rezzano, Ambrosini, Righetti (75’ Bagnasco), Barilari, Motto (53’ Tuvo). All Agata, in panchina Bagnasco.

CAPERANESE: Traverso, Cosentino, Esposito, Dall’Aglio, Cogozzo (80’ Spadoni), Modica, Traversaro (53’ Bombelli), Cesaretti, Mosto, Paoletti, Vatteroni. All. Palermo

Arbitro: Viviani di Genova

Marcatori: 18’ Righetti, 33’ Motto, 72’ Mosto

LEVANTO - Ritorno alla vittoria per il Levanto. Tre punti d’oro che proiettano i ragazzi di Agata (squalificato) nell’alta classifica. Al 18’ padroni di casa in vantaggio con Righetti che in area piccola riceve palla da Rezzano si gira e batte Traverso con secco diagonale. Il raddoppio al 33’ con Motto che, al centro dell’area piccola, colpisce incrociando e spiazzando il portiere su filtrante di Barilari. Al 72’ la Caperanese accorcia con Mosto direttamente su calcio di punizione dal limite dell’area. In precedenza Traversaro atterra Zoppi in area. Il calcio di rigore calciato da Righetti è parato dal portiere che replica sulla ribattuta dello stesso Righetti. In generale si assiste a un netto predominio del Levanto. Ma la beffa potrebbe conclamarsi al 94’ con lo sgusciante Mosto che fallisce il pareggio. Ma sarebbe stata una vera beffa.

Euro Sassarini