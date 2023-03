Il Levanto domina La Tarros non cede

LEVANTO

0

TARROS SARZANESE

0

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora (80’ Bagnasco), Contardi, Defilippi, Daniello, Rezzano, Del Vigo, Righetti, Barilari, Tuvo (61’ Callo). All. Agata (squalificato) in panca Bagnasco

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Lacombe, Chiappini, Casciari, Lanterna, Bergitto, Barattini, Fabiani, Tonazzini, Caleo, Paganini (69’ Riviera). All. Fanan

Arbitro: Sanguinetti della Spezia

LEVANTO - Risultato a occhiali tra Levanto e Tarros. Partita dominata nel gioco dal Levanto. La Tarros Sarzanese riesce ad affacciarsi un pò di più in area rivierasca a sprazzi solo nel secondo tempo. Per il Levanto l’occasione più ghiotta cade al 41’ quando Pozzi, Del Vigo e Rezzano colpiscono il corpo del portiere e le gambe degli avversari con ripetuti tiri in piena area. Tiri che restano infruttuosi e così lo 0 a 0 resta inchiodato sino al triplice fischio dello spezzino Sanguinetti.

Euro Sassarini