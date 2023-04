Il Levanto conduce le danze fino al rocambolesco pareggio

Levanto

3

Little Club James

3

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Daniello, Callo (57’ Contardi), Defilippi, Bonati, Rezzano. Del Vigo (57’ Lorenzini), Righetti, Barilari (46’ Zoppi), Bagnasco (75’ Lagaxio). All. Agata.

LITTLE CLUB JAMES: Sciuto, Crovetti, Sarpa, De Rosa, Gonano (61’ 13), Gualandri (55’ 16), Pulsoni, Romano, Falsini, De Persus, Balayoko. All. Almirante

Arbitro: Ciarlo di Savona

Marcatori: all’8’ Romano, 41’ Callo, 74’ Bagnasco, 75’ Righetti, 84’ Romano, 88’ Falsini.

LEVANTO - Rocambolesco 3 a 3 tra Levanto e Little Club James quando a 15’ dalla fine i padroni di casa conducono 3 a 1. In evidenza tra i genovesi l’ex levantese Romano autore di due reti. E’ proprio Romano a sbloccare il match all’8’. Da qui in poi sale in cattedra il team di Agata. Al 41’ Callo segna aiutato da deviazioni di due difensori. Al 74’ Bagnasco sferra un diagonale secco imparabile. Il Levanto macina e al 75’ Righetti non sbaglia il bersaglio. Sembra fatta. Ma sul Levanto incombe la spada di Damocle dell’ex Romano Thomas che accorcia le distanze ( 3 a 2). A completare la inattesa rimonta ci pensa Falsini al 90’.

Euro Sassarini