Il Lerici sport vince e riconquista la vetta

Il Lerici Sport centra la vittoria contro la Rn Roma Vis Nova, battuta per 7-6 al termine di una rocambolesca partita e, in virtù della sconfitta della ormai ex capolista Delta Roma, caduta in casa dell’Aragno Rivarolesi, riconquista la vetta insieme al Marina di Carrara degli ex. Una grande rimonta ad assicurare ai Coccodrilli il successo: dopo una partenza in sordina, con i capitolini in avanti fino al 5-2. Il quarto tempino, con un parziale di 4-1, la chiave per mettere il sigillo. Sabato prossimo per il Lerici Sport stop al campionato in occasione della pausa pasquale, poi si torna in campo il 15 aprile per la testa della classifica contro il Marina di Carrara.

Lerici Sport 7

Vis Nova 6

Lerici Sport: Di Donna, Giusti, Italiani, Sisti, Telara 1., Guenna, Virdis, Gatti 2, Gardella, Bonomo 3, Tamburini 1, Vangi, Telesca. Allenatore: Sellaroli. Parziali: 1-1, 0-2, 2-2, 4-1.

Gli altri risultati della quinta di ritorno: San Giorgio Wp – Osimo Pirates Wp 5-6, Rapallo Nuoto – Sea Sub Modena 16-5, Lib. Rn Perugia- Cn Marina di Carrara 6-9. Aragno Rivarolesi-Polisportiva Delta Roma 10-6.

Classifica: Lerici Sport e Cn Marina di Carrara 32, Polisportiva Delta Roma 30, Aragno Rivarolesi 29, Rapallo Nuoto 22, Osimo Pirates 19, Lib. Rn Perugia 13, San Giorgio Wp 12, Rn Roma Vis Nova 9, Sea Sub Modena 6.

Chiara Tenca