Il Lerici Sport oggi al debutto contro il Camogli alla Venere Azzurra

Ci siamo: dopo tanta attesa, il Lerici Sport è pronto per il suo esordio nella serie B femminile di pallanuoto. Le ragazze del presidente Alessandro Sammartano, dopo una lunga preparazione agli ordini di coach Ylenia Bertonati, giocano oggi alle 14 nel campo amico della piscina "Cicci Rolla" della Venere Azzurra. Dopo aver sfiorato i play off lo scorso anno, il team capitanato da Claudia Gianstefani tenterà di centrare l’impresa; si comincia da un’avversaria ostica, il Camogli. "Aspettavamo con ansia la prima di campionato e, dopo mesi di lavoro, finalmente ci siamo – commenta la Gianstefani - possiamo contare su un gruppo solido, unito e in continua crescita".

C.T.