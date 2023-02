Il Lerici Sport batte l’Aragno ed è campione d’inverno

Aragno Rivarolesi

7

Lerici Sport

9

ARAGNO RIVAROLESI: Insolitto, Puglia, Suriosini, Cedro, Cotella 2, Bardi 1, Carpaneto, Tortora, Piccardo 1, Bagnoli 3, Amorevole, Dispenza, Del Vecchio.

LERICI SPORT: Di Donna, Giusti 1, Iaci 1, Telara 2, Avvenente , Guenna 1, Virdis, Gatti 1, Gardella, Bonomo 1, Tamburini 1, Pietra, Sisti 1. Allenatore: Sellaroli.

Arbitro: Francesco Di Peso.

Parziali: 0-1, 3-3, 3-3, 1-2

GENOVA – Lerici Sport è campione d’inverno: il team di coach Sellaroli non si fa trovare impreparato all’appuntamento e centra il secondo big match in trasferta per la testa della classifica, battendo alla piscina "I Delfini" di Genova i padroni di casa dell’Aragno Rivarolesi per 9 reti a 7. Scontro fra titani, con il Lerici – andato a segno con otto giocatori – chirurgico a mettere la zampata finale nell’ultimo quarto: grazie a questo risultato, i ’coccodrilli’ mantengono la prima posizione a 22 punti, tallonati dai romani della Polisportiva Delta, che hanno asfaltato l’Osimo.

"Partita fondamentale per chiudere il girone d’andata da primi: l’Aragno è sicuramente una delle squadre candidate ai playoff e in casa loro sapevamo sarebbe stata difficile. Penso che sia stata una bella partita combattuta fino alla fine. Dobbiamo continuare così" commenta Riccardo Giusti, uno dei giocatori a referto. Nel prossimo turno, per la prima di ritorno, il Lerici sarà impegnato fuori casa a Firenze, contro la Rn Perugia.

Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: Rapallo Nuoto-Rn Perugia 9-7, Pol. Delta-Osimo Pirates 11-3, Cn Marina di Carrara- Rn Roma Vis Nova 14-11, Sea Sub Modena-San Giorgio Waterpolo 8-10.

Classifica: Lerici Sport 22, Polisportiva Delta 21, Cn Mar. di Carrara 20, Aragno Rivarolesi 17, Rapallo Nuoto 13, Osimo Pirates 12, Libertas Rn Perugia 11, Sea Sub Modena e San Giorgio Waterpolo 6, Rn Roma Vis Nova 3.

Chiara Tenca