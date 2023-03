Il Lerici alla ’Mori’ col Rapallo

Nel week end di esordio della squadra femminile, che debutterà domani alle 14 in casa contro il Camogli, il Lerici Sport di serie B maschile si prepara alla seconda di ritorno. I ragazzi di Sellaroli, non in stato di grazia a livello fisico, ospiteranno oggi alle 15 alla piscina Mori della Spezia il Rapallo Nuoto: obiettivo ripetere la vittoria dell’andata, quando i Coccodrilli s’imposero 11-9 nella piscina di Punta Sant’Anna a Recco. "Non è un buon periodo per la nostra forma – spiega coach Andrea Sellaroli alla vigilia - diversi giocatori accusano problemi ed acciacchi. È un calo fisico generale, ma proveremo in ogni modo a sopperire, anche puntando sul fattore casa".

La squadra sarà al completo, ma il bollettino dell’infermeria costringerà il tecnico ad utilizzare alcuni dei suoi a minutaggio ridotto.

C.T.