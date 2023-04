Il leader Locanda Alinò arriva a quota 100 gol

Con ormai il primo posto in tasca, pareggia la Locanda Alinò nella 10ª di ritorno del campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale. Il team leader del Girone 1, raggiunge però quota 100 nelle reti realizzate e si prepara all’ultimo turno tra due settimane, prima delle fasi finali. Regge la vetta vincendo il Piccolo Eden Licciana nel Girone 2, cade senza danni il Bar Cavour leader del Girone 3, mentre nel Girone 4 l’Arci Canaletto pareggia ed ora ha 1 solo punto di vantaggio sull’Atletico Tresana.

Girone 1

Levanto-Avosa 4-3 (Currarino 2, Pettirossi, Berettieri R.; Porpora 2, Lala), Pizzeria Bacetto Sarzanese-Pellegrini Gomme- 4-0 per numero insufficiente di giocatori in campo, Locanda Alinò-La Gira O.F. Chelli 2-2 (Novani, Marozzi; Moreni 2), Saja Srl-La Vigna Portovenere 4-4 (Gjuzi 2, Civinini, Paloka; Vareschi 3, Tacchini), Sesta Godano-Leta1990 3-2 (Visigalli 3; Mecherini A., Corvi N.).

Girone 2

Sporting Bacco-Real Dlf Pizzeria Chiara 2-4 (Rimondi, D’Amaro; Rabà G. 3, Musetti A.), Asc Bagnone-Sottosopra 5-0 (Giromini M. 4, Fabiani), Piccolo Eden Licciana-Tappezzeria Baldassini 4-3 (Mastrini 2, Chelotti 2; Iardella, Macera, Piccioli), Moto Masini-Bar Ravenna 3-1 (Bontempi 2, Cavana; Stretti F.), Pizzeria Fuoricampo-Realchiappa Progetto Appalti 3-6 (Cariola A., Pigliacelli, Dell’Agnello; Venturotti 2, Vanacore 2, Callegari, Bellettini), Marola-Ac ReboccoVf Alinò 8-4 (Blandino 2, Di Marzo 2, Florio, Moscon, Marletti, Severi; Scaduto 2, D’Amico, Maggiani E.).

Girone 3

Delta del Caprio-Asd Veppo 5-2 (Staghezza Davide 3, Staghezza Diego, Gnetti; Fontanabona I., Varsi), Traverde La Spezia-Alinò 3 6-6 (Giannotti 4, Bregasi, Mancini A.; Giovannini 2, Mitta 2, Ambrosini, Taouil), Riomaior Bar O’netto-Autoservice Cassana 6-0 (Germani 2, Bonfiglio 2, Franceschetti, Cozzani M.), Asd Fuoricampo La Foce-Bar Cavour 4-3 (Cancogni 2, Pellegrini A., Fornoni; El Atiki B., Pierini, Carnesecca), Ristorante 30 Denari-Ccr Muggiano 4-8 (Carriere 2, Pasquali D., Hidalgo; Navari 3, Caldarelli 2, Venturi A., D’Ippolito, Cerretti R.).

Girone 4

Atletico Gragnola-Ac Viano Bar Picchi 4-0 per rinuncia, Anglotech-Veppo 2 3-0 (Carmè L. 2, Mancuso J.), Biassa-Deportivo La Bottiglia 4-3 (Mele 2, Gianardi S., Testa; Bertolini D. 2, Menotti), Dl Stella Rossa Canaletto-Arci Canaletto 2-2 (Diamanti, Boiro; Argenziano, Quaranta), Asd Atletico Tresana 2010-Sarzanello 4-0 (Bambini 2, Giovannini, Gires), Sesta Godano 2-Monti 1-8 (Donato; Barbieri S. 2, Crispi 2, Lombardi L., Grassi G., Lombardi M., Di Venuta). Marco Magi