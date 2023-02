Il gol di Franceschini arriva troppo tardi

CASARZA LIGURE

2

CASTELNOVESE

1

CASARZA LIGURE: Pasquetti, Paganini, Spena, Zolla, Pimental, Botti, D’Alesio, Rolandi, Righetti (80’ Simeone), Aimi, Rossetti (82’ Bonelli). All. Stagnaro.

CASTELNOVESE: Paita, Coppola, Sivori, Di Martino, Andreazzoli, Cissè, Martelli, Bragazzi (75’ Parma), Franceschini A., Sturlese, Diouf (70’ El Bard). All. Ravecca

Arbitro: Violi di Genova.

Marcatori: 44’ e 56’ Righetti, 81’ Franceschini.

CASARZA – Soltanto nei minuti conclusivi la Castelnovese ha trovato il gol che ha dato la spinta per provare in extremis a rimettere in piedi il confronto ma il Casarza Ligurie ha tenuto bene riprendendsi così la quarta posizione in classifica. Una doppietta segnata da Righetti ha consentito alla formazione di Stagnaro di superare i gialloneri di Luca Ravecca che hanno accorciato le distanze all’81’con il guizzo di Alessio Franceschini.