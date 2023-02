Il Futura Ceparana non lascia scampo alla Normac

NORMAC VGP

1

FUTURA CEPARANA

3

NORMAC VGP GENOVA: Bassi, Brassesco, Chino, Deldio, Falco, Gesmundo, Lugio, Ndamde, Rossi, Savarino, Scaltriti, Sebellin, liberi Panciroli e Bisi. All. Valente; vice Savoldelli.

PALLAVOLO FUTURA CEPARAMA: D’Ascoli 21, Morghen 10, Rossi 17, Amendola 4, Orlanducci 3, Parentini 6, Pascucci libero, Carbone; n.e. Cella, Rapalli, Serio e Gianpietri All. Simoncini; vice Derchi.

Arbitri: Giacoppo e Tamburini.

Parziali set: 25-22, 22-25, 16-25, 21-25

GENOVA SESTRI – Convincente successo della Pallavolo Futura Ceparana, che nella prima gara dei play out di serie C femminile ha reagito benissimo allo svantaggio iniziale e che ha saputo far fronte ad una vigilia di gara piuttosto travagliata. Non sono, infatti, potute partire con il gruppo le influenzate Battistini e Barletta, costringendo così coach Simoncini a mischiare le carte. Spazio quindi alle giovanissime Parentini, classe 2006 al palleggio, e Orlanducci, classe 2007 al centro. Per il resto spezzine in campo con D’Ascoli opposto, con Amendola e Rossi di banda, con Morghen in mezzo e Pascucci libero. Le ospiti sono partite piuttosto contratte, concedendo la prima frazione alle padrone di casa con il punteggio di 25-22. Poi le bolanesi sono cresciute, hanno cominciato a carburare e dopo aver superato le difficoltà iniziali non hanno lasciato più scampo alle genovesi, costrette a cedere sul risultato di 1-3. Da sottolineare la partenza titubante della Orlanducci che poi piano piano ha preso fiducia, sfoderando nel finale una buona prestazione con tre fondamentali punti a muro.

Ilaria Gallione