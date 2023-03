Il Follo si illude con Lapteanu poi cede nel finale

FOLLO

1

MOLASSANA

2

FOLLO: Evangelisti, Lufrano, Della Tommasina, Palagi, Lazri, Bertelloni (70’ Bonatti), Cidale (80’ Biselli), Giannarelli, Pannone (80’ Biloumi), Benabbi, Degano (55’ Lapteanu). All. Plicanti

MOLASSANA: Giuliani, Altamore, Colamore, Rapetti, Drago, Calcagno, Tripi (75’ Giansoldati), Broso, Mereto (60’ Praglia), Peirotti, Menini. All.Schiazzi

Arbitro: Bertorelli di Genova (assistenti Spinetta e Hamouda di Spezia)

Marcatori: 73’ Lapteanu, 80’ Peirotti, 82’ Peirotti

FOLLO - Lo 0-0 tra Follo e Molassana resiste sino al 73’ quando i padroni di casa sfruttando un lancio dalle retrovie segnano coin Lapteanu la cui conclusione radente prende il palo interno e finisce in rete. Il Molassana pareggia con Peirotti che risolve una mischia sugli sviluppi di un corner sul quale il più lesto è lui e mette in rete. Passano due minuti e arriva definitivo vantaggio genovese ancora con Peirotti che s’invola con azione personale e non lascia scampo a Evangelisti.

E. Sassarini