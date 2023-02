Il flop di Empoli mette Gotti sulla graticola

Il pareggio di Empoli aggrava la posizione della squadra e del suo tecnico. Sul futuro di Gotti la società dovrà pensare in tempi brevi perché il campionato non aspetta, con la Juventues alle porte, il Verona che stasera potrebbe riavvicinarsi a -2 e Semplici (presente a Empoli) che potrebbe accasarsi altrove. Empoli è stato l’ennesimo capitolo di una tendenza: la sesta rimonta ai danni degli Aquilotti, la sesta vittoria che sfuma, la seconda da doppio vantaggio dopo quella con l’Atalanta. Il gol di Vignato è il quinto subito in ‘zona Cesarini’, determinante come già quelli di Raspadori (Napoli), Cabral (Fiorentina), Giroud (Milan) e Pasalic (Atalanta). In tutto sono quindici punti buttati: dodici da situazione di vantaggio (di cui quattro intorno od oltre il 90’) e tre pareggi sfumati nel finale. A controprestazione restano le rimonte con sorpasso contro Sampdoria e Verona, 6 punti. Ma il saldo è -9, non poco. Costanti di tutto il campionato: un gioco spesso rinunciatario e povero di contenuti, un difensivismo che non rende, visto che la squadra è una delle più perforate. Avversarie che finiscono sempre in crescendo sul piano fisico, con lo Spezia in calando anche quando è arrivato il risultato. Monotematismo tattico a dispetto dei santi, persino in emergenza. Gestione del gruppo e dei cambi che a Empoli ha visto il peggio di un repertorio già sciorinato altre volte. Sarebbe stato meglio cambiare l’ammonito Esposito nell’intervallo, anche se va detto che entrambi i gialli sono discutibili: il gioco dell’ex spallino è comunque rischioso, il tempo della giocata inadeguato, non c’è il mezzo secondo in più che in B ti permette di alzare la testa, perché la palla è già persa. Comunque eravamo sul 2-0 a uomini pari, con 45 minuti da giocare.

Sbagliatissimo il cambio di Verde con Ekdal: giusta l’entrata dello svedese, ma semmai al posto di Shomurodov, giocatore ancora lontano da un ritmo partita accettabile. Passare la palla a Verde in stato di grazia significava metterla ’in banca’: o fargli fallo o lasciarlo andare, con ampie praterie a disposizione. Invece con una sola mossa Gotti ha dato coraggio agli avversari e impaurito i suoi. Dieci contro dieci l’Empoli ha ripreso il comando delle operazioni: un altro passo, altra categoria. Altro grosso errore di Gotti l’uscita di Gyasi, uno che non andrebbe mai tolto, specie in situazioni di emergenza, potendo egli giostrare in setteotto ruoli, per inserire un Holm palesemente ancora non al top. Risultato: sfondamento a destra, gol dell’1-2. Il cambio di Ciapot per Agudelo ci poteva stare, ma a quel punto (e anche prima) erano da inserire anche Ferrer e Krollis, onde evitare di vedere l’uzbeko (e non solo lui) in agonia per i crampi. Con un finale così in apnea il pareggio era ineluttabile e in fondo meglio così.

Mirco Giorgi