Il derby al Magra Azzurri Giannini firma il gol partita

MAROLACQUASANTA

0

MAGRA AZZURRI

1

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini (65’ Beltrano), Gigante, Porqueddu, D’Imporzano, Castagnaro, Eminente, Quattromani, Vargas, Paparcone M., Piastra (65’ Tartarini). A disp. Ancorati, Guano, Martinez Garcia, Odone, Tregrosso, Paparcone A., Ricciardi. All. Tonelli.

MAGRA AZZURRI: Santini, Bernieri R., Lertola, Bernieri F., Bertano, Cariati (86’ Capetta), Folegnani, Bedini, Valletta F., Giannini, Ballani. A disp. Neri, Ratti, Chiesa, Pellegri, Bouhrame, Salamina, Pizziconi. All. Leone.

Arbitro: Raggi

Marcatore: 50’ Giannini.

LA SPEZIA - Il derby provinciale del Tanca che era una sorta di spareggio salvezza arride al Magra Azzurri che si impone 1-0 sul Marolacquasanta nella trentesima ed ultima giornata del girone B di promozione. In virtù di questo risultato i marolini finiscono così la regular season al terz’ultimo posto in quanto sono scavalcati in classifica dal Cadimare vittorioso 2-1 a Molassana e dovranno pertanto per raggiungere la salvezza giocare i play-out proprio con i cadamoti in un sentitissimo derby dal doppio valore sia campanilistico che sportivo. Mentre i santostefanesi con questa importante vittoria riescono a conseguire la salvezza matematica in quanto si classificano al decimo posto. Vista l’importanza della posta in palio si assiste ad una partita equilibrata e molto combattuta ma dalle poche emozioni in quanto le due squadre hanno giocato molto attente e chiuse in fase difensiva per non scoprirsi. Infatti nel primo tempo il gioco ristagna a centrocampo e non vi sono azioni degne di nota. Ad inizio ripresa la svolta al 50’ con il gol partita che porta in vantaggio gli ospiti è Giannini a segnare. Al 55’ Porqueddu dalla distanza impegna Santini. Al 73’ Valletta in semirovesciata manda fuori di poco. All’83’ ancora Giannini in contropiede impegna Pietra. Inutile il forcing finale dei padroni di casa.

Paolo Gaeta