Il Cuore della Ferrovia La Spezia per la CRI: Donazione dei Tifosi

Batte forte il cuore della Curva Ferrovia non solo per l’amata squadra dello Spezia, ma anche per le strutture sociali cittadine che sono impegnate in prima linea nell’aiutare il prossimo. Encomiabile, in tal senso, la donazione che i ragazzi appartenenti al gruppo più caloroso del ‘Picco’ hanno fatto alla Croce Rossa Italiana del comitato della Spezia.

"Grazie ai tifosi della Curva Ferrovia La Spezia che hanno deciso di donare parte del ricavato di Speziafest 2023 alla Croce Rossa" è il commento del presidente della Croce Rossa Luigi De Angelis.

"Oggi – prosegue – li abbiamo accolti nella nostra sede (nella foto) ringraziandoli per un gesto generoso di cui faremo tesoro. Ci rivedremo sugli spalti dello stadio Alberto Picco, dove anche la prossima stagione i nostri soccorritori saranno presenti per l’assistenza sanitaria durante le partite delle Aquile".

Un bel gesto di solidarietà che rende onore ai ragazzi della Curva Ferrovia.

Fabio Bernardini