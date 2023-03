Il Colli Ortonovo è bello di notte Tre gol nella semifnale di andata

COLLI ORTONOVO

SAN CIRPIANO

COLLI ORTONOVO: Blandi, Ferulli, Rouched, Musetti L., Santini, Palagi, Tioli, Dell’Amico, Ninotti, Musetti N., Santucciu. All. Figaia.

SAN CIPRIANO: Carta, Struvaldi, Rosasco, Bondelli, Di Pietro, Spatari, Saulle, Bruzzese, Vacca, Vicini, Paolessi. All. Pandiscia.

Arbitro: Trabucco di Chiavari.

Marcatori: 11’ Tioli, 33’ Nicola Musetti, 40’ Luca Musetti.

CASTELNUOVO – Il Colli Ortonovo è bello di notte. Se nel campionato di Prima categoria i rossoblù non riescono a vincere da diversi turni avendo ormai abbandonato la lotta per il vertice nelle sfide serali non concedono chance alle avversarie. Un passo straordinario quello tenuto dai ragazzi di mister Giorgio Figaia che nella gara di andata di semifinale della Coppa Liguria disputata al ’Marchini’ hanno superato con un netto 3-0 il San Cipriano. Un risultato maturato nel corso del primo tempo. Il Colli Ortonovo ha sbloccato il risultato all’11’ con un colpo di testa di Tioli imbeccato dall’assist di Nicola Musetti. E proprio quest’ultimo ha voluto arricchire la serata alla mezz’ora insaccando il raddoppio con un preciso calcio di punizione che non ha lasciato scampo al portiere Carta. In chiusura della prima frazione di gioco è arrivato anche il terzo gol di Luca Musetti che rende decisamente più tranquilla la squadra in vista del ritorno. Nella ripresa il ritmo è calato e nonostante qualche incursione la retroguardia del San Cipriano ha retto evitando una punizione ancor più severa. Con lo stesso punteggio di 3-0 il Pontelungo ha battuto il Prà. Le sfide di ritorno mercoledì 15 marzo alle 20.