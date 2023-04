Il Colli Ortonovo battuto nei play off dallo Sporting

sporting Aurora

1

Colli Ortonovo

1

SPORTING AURORA: Assalino, Guazzoni, Cafferata, Copello, Ghiggeri, Sanguineti S., Ostaiza Basurto, Conti, Folli, Sanguineti A., Colani. All. Figone.

COLLI ORTONOVO: Blandi, Ferulli, Vacchino, Musetti L., Santini, Palagi, Dell’Amico, Lorenzini E., Ninotti, Musetti N., Mancuso. All. Figaia.

Arbitro: Ermini di Genova.

Marcatori (dts): 102’ Musetti L., 120’ Ostaiza Basurto.

SESTRI LEVANTE - La corsa del Colli Ortonovo si è fermata a un centimetro dal traguardo. Il pareggio per 1 a 1 infatti estromette dai play off promozione la formazione diretta da Giorgio Figaia che resta dunque, salvo ripescaggi, in prima categoria. Lo Sporting Aurora ha ottenuto il via libera grazie al miglior piazzamento in classifica quindi dopo aver chiuso i primi 90 minuti in parità nella sfida disputata allo stadio "Andersen" ha incassato il gol di Luca Musetti nel primo dei due tempi supplementari. Quando ormai la gara sembrava ormi chiusa il calcio di punizione ha fissato il pareggio e gelato l’entusiasmo del Colli Ortonovo.