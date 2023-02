Il Canaletto torna al successo con i gol di Marte e Frolla

Canaletto Sepor

2

Campomorone Sant’Olcese

1

CANALETTO S.: Ferraiuolo, Ferri, Saloni (54’ Ugolini), Costa (60’ Gambino), Valentini, Del Padrone (60’ Campagni), Bonni, Rossi (70’ Moracchioli), Frolla (80’ Cantoni), Poli, Marte. (Tonelli, Lonardo, Villa, De Cillis). All. Plicanti.

CAMPOMORONE SANT’OLCESE: Prisco, Traverso, Agostini, Zanoli, Scala, Trabacca (46’ Coppola), Chiarabini (70’ Mazzolini), Fall (60’ Corelli), Lepera, Galluccio, Salvini (78’ Maggiari). (Rainone, Bei, Chirone) All. De Lucia.

Arbitro: Prastaro di Genova (assistenti Penasso di Albenga e Toro di Chiavari).

Marcatori: 21’ Marte, 54’ Frolla, 57’ Lepera.

Note: al 6’ Prisco para rigore a Frolla. Espulsi al 6’ Scala, al 68’ Coppola e all’88’ Bonni.

LA SPEZIA – Il Canaletto torna al successo battendo al Tanca il Campomorone che termina in nove. Canarini che già al 6’ potrebbero andare in vantaggio ma Frolla si fa parare un rigore da Prisco, fallo di Scala, che viene espulso, su Marte. Sblocca al 21’ Marte su assist di Frolla. Al 54’ il raddoppio di Frolla smarcato da Poli. Al 57’ accorcia le distanze Lepera in tap-in riprendendo una respinta di Ferraiuolo su tiro di Chiarabini.