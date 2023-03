Il Camogli è troppo forte per le lericine

Lerici Sport

3

Camogli

7

LERICI: Raffo, Pellegri, Dall’Anese, Pini 1, Strata, Di Guglielmo, Padula, Talocchi 1, Fioravanti, Boracchia, Quattrocchi, Moretti, Gianstefani 1. All. Bertonati.

CAMOGLI: Falconi, Fiori, Sbarbaro, Gallone, Canepa, Javarone, Ricciardi, Adamo F., Adamo I. 2, Stradella, Sessanego 3, Alberoni 1, Casazza 1.

Parziali: 1-0, 1-3, 0-2, 1-2.

VENERE AZZURRA – Il Camogli è troppo forte e per il Lerici Sport la giornata dell’esordio nella serie B di pallanuoto è amara: alla "Cicci Rolla" della Venere Azzurra, sono le quotate avversarie delle rossoblù ad imporsi per 7-3. Dopo aver chiuso in vantaggio di misura il primo tempo, il team di coach Bertonati lascia campo libero alle ospiti, che in due frazioni mettono un parziale di 5-1 troppo difficile da recuperare. "Abbiamo affrontato la partita con determinazione e concentrazione – spiega l’allenatrice - , abbiamo preso un paio di gal che avremmo potuto evitare". Da segnalare un rigore parato da Laura Raffo e l’esordio in Serie B per le giovanissime Sabrina Quattrocchi e Nora Fioravanti.

C.T.