Il Cadimare ci prova va in gol con Sicuro ma il Golfo vince

CADIMARE

1

GOLFO PRO RECCO

3

CADIMARE: Taggiasco, Vigiani (61’ Ambrosi), Belatti, Dieli, Sicuro, Conti, Desogus, Di Vittorio, Mathibedi Olebogeng, Murati (82’ Lazzari), Portoghese (87’ Scatigna). A disp. Mauro, Leotta, Noto, Cutugno. All. Baudone.

GOLFO PARADISO: Cammarota, Oucif, Foppiano A., Malatesta, Vagge, Beninati, Viola (70’ Scotto), Velati (54’ Avellino), Massaro (76’ Bortolini), Corsini (90’ Mangini), Marrale. A disp. Bagnato, Vago, Monticone, Aprile, Saglioni. All. Foppiano M.

Arbitro: Romeo di Genova; Hamouda della Spezia e Poggi di Genova.

Marcatori: 25’ Massaro, 36’ Corsini, 45’ Sicuro e 79’ Murati su aut.

SAN TERENZO – Nulla da fare contro la supercapolista per il Cadimare. Al 25’ Massaro porta in vantaggio il Golfo su centro di Alessandro Foppiano lanciato da Corsini, al 36’ lo stesso Corsini raddoppia su percussione di Malatesta, prima del riposo i cadamoti accorciano le distanze: su corner procurato da Murati, tocco di Di Vittorio a beneficio di Conti sul cui cross Sicuro mette in rete. Nella ripresa gli ospiti chiudono la contesa su autogol di Murati.