Il braccialetto del Lecce nell’uovo dello Spezia

Le uova di Pasqua sono sempre piene di sorprese, sempre molto apprezzate, a volte, però capita che siano ’sorprese’ non cercate o volute... E accaduto che nei giorni scorsi, le uova di Pasqua griffate Spezia Calcio oltre che essere andate a ruba perché contenenti il braccialetto delle Aquile, all’apertura nel giorno di Pasqua, avevano si il braccialetto, ma sorprendentemente non era quello dello Spezia. Succede quindi che tre tifosi, almeno al momento, abbiano trovato l’oggetto desiderato si , ma era quello del Lecce in due casi e in uno della Sampdoria. E nei social le risate e gli scongiuri non sono mancati. Ovviamente lo Spezia non centra nulla, la responsabilità e l’errore è del fornitore che si è prontamente scusato, ma la cosa curiosa è che le tre squadre sono tutte coinvolte nella lotta salvezza...... Scongiuri a parte, i tifosi, due signore e un ragazzo, hanno deciso di tenerlo, con la considerazione che magari porta bene....

M.Z.