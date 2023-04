Il big Irrati per la partita allo stadio Picco

Il match di domani sera tra lo Spezia e la Lazio, in programma al ‘Picco’ alle ore 20,45, sarà arbitrato dal 43enne fiorentino Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia. Di professione avvocato, Irrati vanta 148 direzioni in Serie A, oltreché un’esperienza internazionale. Sette i precedenti con lo Spezia per un bilancio di due vittorie bianche, tre sconfitte e due pareggi. L’ultima e unica volta che Irrati ha diretto lo Spezia in Serie A risale a due anni fa, l’8 maggio 2021, nel match contro il Napoli al ‘Picco’ (1-4). 21 i precedenti con la Lazio: 11 vittorie biancocelesti, 3 pareggi e 7 sconfitte. Gli assistenti di gara saranno Marco Bresmes della sezione di Bergamo e Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia, quarto ufficiale Alberto Santoro della sezione di Messina. Al Var vi sarà Aleandro di Paolo della sezione di Avezzano, all’Avar Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Fabio Bernardini