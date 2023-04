Ieri a Follo la visita dei tifosi di Caniparola In testa Graziano Conchione con la sua ’Ape’

Ieri al campo sportivo di Follo c’è stato un incontro fuori programma, tra una delegazione di tifosi aquilotti di Caniparola, geograficamente in Toscana ma a due passi da Sarzana, e due giocatori della squadra spezzina, il capitano Emmanuel Gyasi e Salva Ferrer. Scopo dell’incontro è stato quello di fare gli auguri pasquali a tutta la squadra, all’allenatore ed anche alla dirigenza, con l’auspicio, ovviamente, che lo Spezia finisca il campionato in maniera brillante in modo da garantirsi la permanenza nel massimo campionato. Promotore dell’incontro è stato Graziano Conchione, tifosissimo dello Spezia, che ha raggiunto Follo a bordo della sua ormai nota ’Ape’, il piccolo motocarro che lui ha agghindato con bandiere, bandierine, scritte – talune anche in spezzino, tanto per non lasciare dubbi sulla sue fede calcistica – inneggianti alla sua squadra del cuore. A Conchione si sono accodate una decina di persone, anche loro tifosi dello Spezia, tutte provenienti da Caniparola, farmacista compreso. L’incontro con i due calciatrori è stato estremamente cordiale. Lo spagnolo Ferrer considera i compagni di squadra e i tifosi la sua grande famiglia, Gyasi si è mostrato molto gentile ed ha cortesemente risposto alle tante domande che gli sono state poste. "Non è apparso come un ’personaggio’ – hanno detto i tifosi presenti – tentazione comune a tanti calciatori appena acquistano un po’ di celebrità".

"Andavo al Picco – confida Graziano Conchione – fin da ragazzino, mi ci portava, anzi, ci portava, eravamo tre fratelli legatissimi tra di noi, nostro padre, che ci ha inculcato la passione per lo Spezia, mai venuta meno anche nei momenti bui e delicati che la società ha dovuto affrontare nella sua lunga storia. Anche in questo momento abbastanza delicato del campionato, noi tifosi siamo tutti vicini, attaccati, alla nostra squadra, tutti pronti ad urlare: forza Spèza!".