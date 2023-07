I viola in Europa puntano dritti su Nzola

Cosa c’entrano l’esclusione dalla Conference League della Juventus e l’ammissione al suo posto della Fiorentina con le vicende dello Spezia? Apparentemente nulla, invece la decisione dell’Uefa di venerdì potrebbe avere ripercussioni importanti sulle cessioni dei due uomini mercato della società bianca: Mbala Nzola ed Emil Holm. L’ammissione all’Europa dei viola, da ritenersi definitiva visto che la Juventus ha già preannunciato che non farà appello, obbliga il presidente viola Commisso ad attrezzare la squadra per tre fronti, con la speranza di eguagliare la stagione appena trascorsa approdando a due finali, sia pur perse entrambe. In questa ottica, considerando anche che tra cessioni perfezionate (Igor e Terzic) e quella di Amrabat, a un passo dal Manchester United, entreranno una cinquantina di milioni e che la partecipazione alla Conference ne farà arrivare come minimo un’altra quindicina, il club allenato da Italiano è uno dei pochi nelle condizioni di poter spendere soldi veri e quindi di puntare con decisione al centravanti dello Spezia, sponsorizzato fortemente da colui che fu il suo mentore in maglia bianca. Viceversa, l’uscita dall’Europa della Juve, in un quadro di ridimensionamento finanziario teso a bilanciare uno scoperto molto pesante, allontana sensibilmente il terzino svedese dai bianconeri, rendendo molto più importante la pista che lo porterebbe in Premier League, ultimo baluardo occidentale di un mondo del pallone che sembra ormai sempre più attratto dai milioni in arrivo dall’Arabia Saudita.

Ci vorrà sangue freddo da pokeristi per conseguire il profitto più alto possibile, che in buona parte dovrà essere reinvestito sul potenziamento della squadra: serve un portiere, visto che Dragowski andrà via (Nantes?), un paio di difensori centrali (sempre caldi i nomi di Curto del Sudtirol e di Diakite della Ternana) e un attaccante esperto (Pohjanpalo del Venezia?) da inserire accanto ai giovani Moro, Esposito Junior e Krollis.

Mirco Giorgi