I veterani Bertoni e Iapoce vincono il torneo di doppio

La coppia Marco Bertoni e Tommaso Iapoce ha vinto il torneo di doppio maschile del circuito Tpra che si è disputato all’impianto di San Benedetto. E’ stata una bellissima finale quella vinta con il punteggio di 6-3 contro avversari di qualità come Vincent Biava e Christian Jingco che si erano comportati molto bene nel percorso di qualificazione e nel percorso verso la gara decisiva. Il sarzanese Marco Bertoni e lo spezzino Tommaso Iapoce già protagonisti in coppia di altre belle prestazioni nella manifestazione provinciale Tpra con esperienze, nelle passate edizioni della rassegna, anche nelle finali regionali e nazionali a Roma hanno giocato con estrema precisione mostrando un tennis concreto e estremamente preciso. Per Vincent Biava seconda finale consecutiva dopo quella vinta la settimana precedente nella prova di singolare che si è disputata al circolo tennis di Lerici. Nell’occasione si è imposto su Fabio Plicanti con il punteggio di 6-1. Un risultato che comunque consente a entrambi i singolaristi di conservare le posizioni di vertice nella graduatoria regionale All Stars del circuito "Road to Rome" che potrebbe consentire di accedere alla finalissima di Roma senza passare per il tabellone del Master. Il prossimo appuntamento con la manifestazione Tpra organizzata dal referente provinciale Pier Aldo Canessa è fissato il 25 e 26 marzo all’impianto di Follo. Responsabile del torneo Maurizio Vallesi. Per iscrizioni contattareil numero 0187-559097.