I tifosi organizzano aereo, pulmini e auto

Gli Aquilotti hanno ripreso ieri la preparazione a Follo in vista del match-salvezza di Lecce di domenica alle 12,30. Non saranno della partita gli infortunati Zovko, Beck, Holm, Maldini, Sala, Moutinho e Bastoni. Assente anche Amian, squalifcato (così come Banda pr il Lecce), mentre tornerà nella lista dei convocati Agudelo. I tifosi si stanno mobilitando per essere presenti al Via del Mare. I ragazzi della curva Ferrovia hanno programmato lo spostamento in Salento in aereo e pullman. Per l’aereo partenza prevista alle 6,10 da Pisa, con arrivo all’aeroporto di Bari alle 7,30. Il viaggio di ritorno avverrà con un aereo in partenza da Bari che farà scalo a Roma, per poi ripartire alla volta di Firenze, con arrivo programmato intorno alle 22,15. Per il pulman (costo 50 euro), ritrovo alle 20, prenotazioni 392 5269060

Non mancheranno i supporter affronteranno il lungo viaggio con pullmini o auto. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti a 19 euro.

Fabio Bernardini